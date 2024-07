Cloud și inteligența artificială aduc miliarde de dolari în visteria Google Alphabet, societatea mama a Google, tocmai a publicat rezultate trimestriale care au depașit așteptarile pieței, susținute in special de performanțele activitații sale de cloud, care comercializeaza tot mai multe servicii de inteligența artificiala generativa. Astfel, grupul american a inregistrat un profit net in creștere cu 28%, la 23,6 miliarde de dolari, cu vanzari de 84,74 […] The post Cloud și inteligența artificiala aduc miliarde de dolari in visteria Google first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Wiz ar fi fost cea de-a doua mare achiziție a Google in spațiul securitații cibernetice, de la achiziționarea Mandiant de 5,4 miliarde de dolari in 2022 Startup-ul israelian de securitate cibernetica Wiz a incheiat discuțiile cu Alphabet, parintele Google pe o tranzacție raportata de 23 de miliarde…

- Google nu a raspuns imediat la o solicitare a Reuters de a comenta, in timp ce Wiz a refuzat sa comenteze Startup-ul israelian de securitate cibernetica Wiz a incheiat discuțiile cu Alphabet, parintele Google pe o tranzacție raportata de 23 de miliarde de dolari, in care ar fi devenit cea mai mare achiziție…

- Un avion privat al Google a aterizat la București, dupa un zbor transatlantic de 11,5 ore din San Jose, California. Potrivit surselor, aeronava este utilizata frecvent de Sundar Pichai, CEO-ul Google și Alphabet. Vizita survine pe fondul unor speculații privind o posibila investiție masiva a Google…

- Nvidia se impune ca unul dintre principalii beneficiari ai bataliei dintre giganții software pentru inteligența artificiala (IA), producatorul de cipuri devenind cea mai valoroasa companie din lume dupa capitalizarea de piața. Miercuri, Nvidia a ajuns la aproximativ 3,34 trilioane de dolari, depașind…

- Google va dezvolta un centru de date și un hub cloud in Malaezia, in cadrul unei investiții de 2 miliarde de dolari. Masura vine dupa un anunț similar din partea Microsoft, care a declarat ca va investi 2,2 miliarde de dolari in urmatorii patru ani pentru a construi o noua infrastructura cloud in Malaezia.…

- Startupul pentru inteligenta artificiala al lui Elon Musk, xAI, a atras 6 miliarde de dolari printr-o finantare din seria B, atingand o evaluare de 24 de miliarde de dolari, investitorii pariind mult pe competitori ai unor companii precum OpenAI in cursa pentru dezvoltarea AI, transmite Reuters. Runda…

- Runda de finantare a fost sustinuta de investitori precum Andreessen Horowitz si Sequoia Capital, a spus compania intr-o postare pe blog de duminica. Evaluarea inainte finantare a companiei a fost de 18 miliarde de dolari, a spus Musk intr-o postare pe X. Banii vor fi folositi pentru a scoate pe piata…

- Compania germana de traduceri bazate pe inteligența artificiala (AI) DeepL a fost evaluata la 2 miliarde de dolari in cadrul unei runde conduse de investitorul Index Ventures, a anunțat miercuri compania, potrivit Reuters. Acest lucru face ca DeepL sa fie cea mai valoroasa companie de inteligența artificiala…