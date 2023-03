Clotilde îi răspunde obraznic lui Ciolacu: Îmi pare tare rău că n-aţi mai găsit diamante în Sectorul 1 Deși Sectorul 1 a devenit poate cel mai murdar sector al Capitalei, primarița Clotilde Armand se face ca nu vede și ii raspunde obraznic liderului PSD, care a publicat, ieri, imagini cu gunoaiele care troneaza, la tot pasul. Clotilde Armand nu-și asuma mizeria din sector și da vina pe PSD. Noi ii reamintim doamnei primar ca au trecut deja ceva ani buni de cand conduce sectorul care era, candva, de departe cel mai frumos sector din București. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a ieșit la plimbare, pe jos, in weekend, prin Sectorul 1, iar apoi a postat impresia sa pe Facebook. Aproape ca a maturat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

