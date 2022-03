Clotilde Armand a anunțat, miercuri pe Facebook ca va depune in justiție o cerere de dizolvare a Consiliului local și mai multe plangeri pentru abuz in serviciu pe numele unor consilieri locali. Primarul sectorului 1 este nemulțumit de faptul ca sunt consilieri locali care refuza ”sistematic și fara argument” ”votarea bugetului autoritații locale pe anul acesta”. In prezent, sectorul 1 nu are buget. „In acest moment, toata Primaria Sectorului 1 este blocata de majoritatea formata din alianta PNL PSD. Cei care sufera sunt cetatenii: Nu se pot plati bursele scolare, dar si mai multe ajutoare sociale,…