- Biroul Electoral Central a respins, miercuri, solicitarile PSD de renumarare a voturilor din Sectorul 1, potrivit unor surse din BEC. Solicitarea a fost depusa de candidatul PSD, Daniel Tudorache. Potrivit rezultatelor parțiale, Primaria Sector 1 a fost caștigata de candidatul USR-PLUS, Clotilde Armand,…

- Biroul Electoral Central a respins cererea PSD de anulare a alegerilor sau renumarare a voturilor la sectorul 1. Decizia a fost luata cu 12 la 5. In favoarea admiterii cererii au votat reprezentații in BEC ai PSD, PMP, ALDE, Pro Romania și minoritați.

- Clotilde Armand a declarat ca au fost tentative de frauda a voturilor la sectorul 1 si cere anchetarea lui Daniel Tudorache. "Au fost tentative de frauda. Va promit ca nu vom lasa lucrurile așa. Vom cere ca primarul actual sa fie anchetat. Am invins. Vrem sa facem o primarie de sticla, unde…

- Primarul in funcție Dan Tudorache și susținatorii lui au ieșit miercuri in strada pentru a cere renumararea voturilor de la alegerile locale. Potrivit ultimelor date de la Biroul Electoral Central, diferenta dintre candidatul USR PLUS la Sectorul 1, Clotilde Armand si actualul primar,…

- Mai multe persoane, susținatori ai primarului social-democrat in funcție Dan Tudorache, protesteaza miercuri dimineața in fața Biroului Electoral al Sectorului 1 și cer renumararea voturilor. Printre manifestanți se numara inclusiv primarul Dan Tudorache. Protestul organizat de Tudorache vine dupa ce…

- Scandalul nu se oprește la Sectorul 1, unde Clotilde Armand și-a proclamat victoria marți seara, dupa ce acuzase fraude la vot. Miercuri, zeci de oameni, în frunte cu primarul PSD în exercițiu Daniel Tudorache, s-au strâns în fața Biroului Electoral al Sectorului 1, unde striga…

- Protest in Sectorul 1! Primarul in funcție Dan Tudorache și susținatorii lui au ieșit miercuri in strada pentru a cere renumararea voturilor de la alegerile locale. Asta dupa ce in urma numararii voturilor Tudorache a pierdut primaria Sectorului 1 in fața lui Clotilde Armand."Ieri s-au renumarat…

- Președintele Biroului Electoral al Sectorului 1, procurorul Nicolae Sprincu, a trimis o adresa catre Biroul Electoral Central, prin care informeaza ca "au fost identificate in urna de voturi mai multe buletine de vot decat persoane ce apar pe lista de semnaturi", potrivit Hotnews, care prezinta documentul.Totodata,…