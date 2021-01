Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Sector 1 a respins, in sedinta de joi, proiectul referitor la regulamentul privind digitalizarea atribuirii parcarilor publice de resedinta. S-au inregistrat zece voturi "pentru", 15 abtineri si un vot "impotriva". Citește și: USR-PLUS face implozie: ‘Sa-ți fie rușine,…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, face precizari despre bursele acordate elevilor: „Vom da bursa maxima celor mai buni elevi din fiecare școala și bursa mai mica celor de la coada clasamentului. Este un sistem care avantajeaza liceele defavorizate și descurajeaza inflația notelor”. „Astazi…

- Consiliul Local Sector 1 ar putea adopta, in sedinta de joi, un proiect prin care numarul functiilor de conducere din cadrul Politiei Locale ar scadea cu aproape 20 de posturi. "Prin reducerea functiilor de conducere de la 31 la 12, in mare majoritate de la structurile suport, eliminarea suprapunerilor,…

- Elevii din invatamantul preuniversitar din Sectorul 1 vor beneficia de burse scolare de performanta, de merit, de studiu sau de ajutor social, potrivit unui proiect de act normativ al Primariei Sectorului 1. Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand va prezenta prouiectul in urmatoarea sedinta de Consiliu…

- Consilierii locali au ales in ședința extraordinara de luni, 21 decembrie 2020, noii viceprimari al Sectorului 1. Au fost aleși in aceste funcții Oliver Paiuși (Alianța USR PLUS) și Ramona Porumb (PNL). Tot in ședința de astazi, dintre cei doi viceprimari, a fost desemnat Oliver Paiuși…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a solicitat companiei de salubritate Romprest refacturarea serviciilor prestate „pentru a intra in legalitate”. “Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a cerut in scris prestatorului serviciului de salubritate refacturarea serviciilor prestate de companie in…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat pe Facebook ca o firma de casa a primariei „a incercat sa ne factureze recent servicii la suprapreț. Așa… niște zeci de milioane in plus. Prin complicitatea unor funcționari publici din primarie”....

- Primaria Sectorului 5 anunta ca pe site-ul sau au fost publicate rapoartele Curtii de Conturi privind activitatea institutiei din anii 2018, 2019 si partial din 2020, printre aspectele semnalate numarandu-se și o deplasare la Cannes (Franta), desi evenimentul anuntat fusese anulat din cauza pandemiei.…