Guvernul Romaniei a aprobat miercuri Memorandumul pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interinstitutional pentru infiintarea unui Centru de Excelenta al Biroului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) la Bucuresti, informeaza Agerpres.

Booking Holdings, cel mai mare furnizor global de servicii turistice online si de servicii conexe, a inaugurat la Bucuresti primul Centru de Excelenta al grupului, o investitie estimata la 100 de milioane de euro pe o perioada de cinci ani, in care isi propune sa creeze 500 de locuri de munca in aceasta…

- Romania cunoaște foarte bine situația din Republica Moldova. Daca in aceasta iarna cetațenii Republicii Moldova se vor confrunta cu probleme serioase, in cazul in care Rusia va decide sa inchida gazul, Romania va fi alaturi, declara președintele Parlamentului, Igor Grosu, reiterand faptul ca partenerii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca premierul si ministrul Energiei l-au asigurat ca Romania a luat masurile necesare si are rezervele necesare de gaz pentru a putea trece prin iarna. Seful statului a adaugat, intrebat despre recomandarea europeana de reducere a consumului cu 15% atat…

Atena a fost clasata ca fiind cea mai ieftina destinație din Europa pentru un city break. Orașele renumite pentru prețurile mici, precum Cracovia, Riga și Budapesta au fost devansate de Atena și Lisabona.

- Consumatorii romani, intreprinderile mici si mijlocii, serviciile sociale si industria critica nu vor fi afectate de masurile luate la nivelul Uniunii Europene, informeaza Guvernul, potrivit Agerpres , anunțand ca țara noastra are rezerve suficiente pentru iarna. „Romania va avea asigurat necesarul…

- Elvetia ia in calcul posibilitatea de a apela la intreruperi in alimentarea cu energie electrica timp de pana la patru ore, la iarna, in cazul agravarii actualei crize energetice cu care se confrunta Europa, derivata din razboiul din Ucraina si posibila oprire a furnizarilor de gaze din Rusia, au…

Raționalizarea energiei in Europa nu poate fi exclusa, a avertizat șeful gigantului energetic Shell, din cauza ingrijorarilor legate de aprovizionarea cu gaze din Rusia, scrie BBC.