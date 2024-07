Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei in perioada 2020-2024, deține investiții semnificative in diverse instrumente financiare, potrivit declarațiilor sale de avere. La jumatatea acestui an, Armand avea investiții in titluri de stat in valoare de 379.000 de euro și 679.000 de lei. In total, aceasta deține 523.000 de euro in titluri de stat. De […] The post Clotilde Armand și-a bagat banii la bursa: 575.000 de euro in titluri de stat și acțiuni la BVB appeared first on Puterea.ro .