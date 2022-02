Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Florescu, singurul roman campion la box in trei tari, a murit duminica, 16 ianuarie 2022, la Toronto, in Canada. Constantin Florescu a murit la doar 42 de ani, din cauza unui infarct.

- La ora 10.00 incepe ședința PSD. In cadrul intalnirii se vor discuta masurile propuse de social-democrați in criza energetica.Cei de la PSD sunt nemulțumiți de modul in care a fost facuta legea plafonarii și compensarii de catre PNL. Aceste lucruri vor fi discutate intr-o sedinta a coalitiei in care…

- Deputatul Calin Bota, presedintele PNL Baia Mare, afirma ca lipsa oricarei solutii pentru rezolvarea crizei gunoaielor din municipiu impune adoptarea de urgenta a unor decizii, iar prima dintre acestea ar fi demisia primarului Catalin Chereches. "PNL Baia Mare cere demisia primarului Chereches, singurul…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, afirma ca a cautat in DEX termenul "sobolaneala" folosit de vicepremierul Sorin Grindeanu la adresa sa. "Dictionarul Explicativ al Limbii Romane ne spune ca acest termen folosit de «matematicianul» Grindeanu este la fel de real precum cartea «Integrala…

- „In cazul meu au fost doua tipuri de atacuri, cel politic, iar regizorul acestui atac politic la adresa mea a si recunoscut, de altfel, ca a dorit sa se impauneze ca mare invingator, e domnul Ciolos. In celalalt plan, al fortelor oculte, le-am simtit, dar inca nu le pot defini, desi am cerut sprijinul…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca a fost primul lider politic care am facut apel catre PNL sa nu lasam Bucurestiul in mana PSD-ului si a anuntat ca se renegociaza un protocol de colaborare cu liberalii, anunța news.ro. ”Eu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca partidul pe care il conduce nu iși va rasturna propriului guvern prin motiune de cenzura, daca PNL va refuza, in anul 2023, sa predea functia de prim ministru, așa cum s-a angajat sa o faca. „Partidul Social Democrat se va retrage de la guvernare, daca nu…

- A murit Florin Opritescu, cel mai cunoscut actor roman care juca in productii spaniole. In ultimul interviu pe care l-a dat presei din Romania, Opritescu a povestit, pentru „Adevarul”, cum a trecut de la joburi de bucatar sau muncitor in constructii, la cel de actor celebru.