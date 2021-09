Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Clotilde Armand susține ca Sectoul 1 nu mai este cel mai bogat sector din Cpitala. Ea susține ca acest lucru s-a intamplat dupa ce din 2021, Legea bugetului a prevazut o schimbare a distribuției...

- Intre 1 si 5 milioane de oameni vor beneficia de suport din partea statului daca Legea consumatorului vulnerabil va intra in vigoare, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan, care a precizat ca este vorba de de oameni cu contracte de munca, persoane aflate in asistenta sociala si pensionari.…

- CARAS-SEVERIN – Potrivit ANAF, aproape jumatate din suma incasata la bugetul de stat din impozitul pe salarii și venit este colectata in București. Judetul Caras-Severin contribuie cu 134,3 milioane de lei, impozite provenite de la aproape 54 de mii de salariati! Astfel, 11,26 miliarde de lei, reprezentand…

- Banca Transilvania sustine educatia prin Skills & Education, singurul program de creditare cu garantie externa din partea Fondului European de Investitii (FEI), destinat afacerilor din domeniul educatiei, conform unui comunicat al bancii. Potrivit sursei citate, pot lua finantare gradinite,…

- Oana Mizil este acum in prim-plan și asta pentru ca in urma cu doar o zi a denunțat faptul ca soțul ei, Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5 din Capitala, ar fi agrsat-o in propia casa. Insa, daca acum viața ei este una zbuciumata, odata ce privim in trecut, lucrurile nu par cu mult diferite.

- In Sectorul 1 al Capitalei a fost declarata stare de alerta in urma crizei gunoaielor. Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca a transmis catre Comitetul Local pentru Situații de Urgența acordul pentru declararea starii de alerta in Sectorul 1. „Am transmis catre Comitetul Local pentru Situatii…

- Apa Nova, compania responsabila cu gestionarea resurselor de apa si canalizare in Capitala, a anuntat ca a platit joi dividendele aferente exercitiului financiar 2020 catre municipalitate, valoarea acestora ridicandu-se la 24,3 milioane de lei, respectiv 4,9 milioane de euro, informeaza News.ro.…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a vazut o pensionara care vindea verdeturi pe un trotuar din Capitala. Edilul s-a apropiat de ea si intr-o ora a cerut sa i se aduca o taraba unde sa isi vanda marfa. „Am intalnit o maicuța blanda, cu basmaluța și șort inflorat, cusut grabit, și veșminte…