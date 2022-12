Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, de Ziua Nationala a Romaniei, institutiile din subordinea Ministerului Culturii organizeaza concerte, expozitii si spectacole aniversare, unele dintre acestea putand fi urmarite pe scenele din Bucuresti si din tara, dar si online.

- Muzeul de Stiinte ale Naturii din municipiul Dorohoi va fi reabilitat prin Programul National de Restaurare care va fi finantat din creditele de angajament ale Ministerului Culturii, a anuntat, vineri, ministrul Lucian Romascanu. Potrivit acestuia, actuala cladire a muzeului din Dorohoi, care este inclusa…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand (USR), a cerut de la primarul Capitalei suspendarea energiei termice catre toate sediile PSD și PNL din București (vezi aici: Clotilde Armand il instiga pe Nicușor Dan sa comita un abuz in serviciu). PSD a catalogat aceasta cerere drept o „elucubrație”.…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a respins marți acuzațiile aduse de Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, care a declarat luni ca ANI i-ar fi refuzat accesul la dosarul in care este acuzata de conflict de interese. ”Pe toata durata activitații de evaluare, persoana evaluata nu a solicitat accesul…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, susține ca, joi dimineața, cutremurul din Buzau s-a resimțit puternic in București. Ea atrage atenția ca in Capitala 2.400 de cladiri sunt incadrate in categoria cu risc seismic ridicat.

- Gabriela Firea va fi candidatul PSD la Primaria Generala a Capitalei la alegerile din 2024, a anuntat vineri, presedintele partidului, Marcel Ciolacu. „Nu stiu cine o sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale. Eu personal nu stiu acest lucru. In schimb stiu cu certitudine un lucru – Gabriela…

- Ii incurajez pe toti sa participe la finantarea culturii romanesti! Este numai unul dintre mesajele lansate de catre ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, in cadrul unui recent eveniment important, legat de susținerea elementului esențial al societații romanești: CULTURA . Ministrul Culturii, Lucian…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul Culturii, renunța la dreptul de preempțiune asupra Hotelului Rex din Mamaia, monument istoric, invocand lipsa banilor, dar, in același timp, aruncand intreaga responsabilitate la Primaria Municipiului Copnstanța. Ministerul Culturii, condus de Lucian Romașcanu, a fost…