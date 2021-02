Clotilde Armand răspunde: Primăria Sectorului 1 nu este robinet cu bani pentru offshore-ul lor transpartinic Primarul Sectorului 1 din Capitala a raspuns notificarii Romprest, compania de salubritate, prin care aceasta anunța ca nu va mai strange gunoiul din 11 februarie daca nu se ajunge la ințelegere privind plata restanțelor. De asemenea, se reclama ca Romprest a ajung la o ințelegere cu Consiliul Local, dar Primaria nu vrea sa o ia in considerare. In esența, Clotilde Armand explica motivele refuzului plaților, ca și sprijinul legal pentru acest lucru, și arata ca va gasi alta companie de salubrizarea in cazul in care Romprest va stopa serviciile. Daca va putea gasi intr-un timp atat de scurt o alta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

