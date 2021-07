Stiri pe aceeasi tema

- Moderatorul de la Antena 3, Mihai Gidea, a avut o ieșire nervoasp, miercuri seara, in emisiunea Sinteza Zilei, cu privire la ceea ce se intampla la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, acolo unde mișuna șobolanii și acolo unde unitatea sanitara ar putea ramane fara paza. Mihai Gadea s-a…

- Pe el, pe poster, apare Clotilde Armand intr-o ipostaza rara, aceea cu dinții in gura, insoțita de textul „Clotilde e noi. Și Noi suntem Clotilde. USRPLUS”. ”Pacaliciul Zilei”- realizator Mirel Curea – Ieșirile in decor, așa cum se numesc in mod delicat prostiile de tot felul, pot avea consecințe caraghioase,…

- Gina Pistol, in varsta de 40 de ani, și Smiley o vor creștina in curand pe Josephine, care a venit pe lume in luna martie. Fosta prezentatoare de la „Asia Express” a facut primele declarații despre eveniment și a ținut sa precizeze ca micuța va avea doar o pereche de nași. „Nașul fetiței nu o sa fie…

- Liberalii din Sectorul 1 al Capitalei au lansat un nou atac la Clotilde Armand, pe care o acuza ca actioneaza „in interes propriu” si ca nu colaboreaza cu consilierii. Printr-o scrisoare deschisa, liberalii sustin ca ar fi avertizat ca sectorul se va confrunta cu o noua „criza a guoaielor”. La polul…

- Liberalii din sectorul 1 al Capitalei lanseaza, intr-o scrisoare deschisa, un atac la primarul de sector Clotilde Armand, pe care o acuza ca acționeaza „in interes propriu” și ca nu colaboreaza cu consilierii.

- E scandal politic in Sectorul 1, acolo unde primarul Clotilde Armand i-a retras viceprimarului PNL Ramona Porumb toate atribuțiile. Informația a fost facuta publica de Romania Tv, care susține ca decizia primarului a fost luata in contextul scandalului legat de gunoaiele din sector. Conflictul…

- Liderul conservator al regiunii Madrid din Spania, care a sfidat luni de zile guvernul central de stanga prin menținerea barurilor și magazinelor deschise in timpul pandemiei COVID-19, a caștigat marți alegerile regionale.

- Partidul de centru-dreapta GERB, principala formatiune politica din Bulgaria, a renuntat vineri la tentativa de a forma un nou guvern in urma alegerilor parlamentare, o decizie ce face sa apara spectrul unui scrutin anticipat, transmite Reuters. Desi GERB s-a plasat pe primul loc in scrutinul…