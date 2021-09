Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul USR PLUS Clotilde Armand susține ca revocarea ministrului Justiției de catre președintele Klaus Iohannis arata ca problema nu este la premierul Florin Cițu. Problema este la președintele Klaus Iohannis, iar reformele promise sunt niște cuvinte goale de conținut, spune Armand. Clotilde…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, susține ca artizanul crizei politice este președintele Klaus Iohannis, nu premierul Florin Cițu. Primarul ii cere președintelui sa vina public și sa explice de ce l-a mazilit pe Stelian Ion de la Ministerul Justiției. ”Problema nu este dl. Cițu. Problema…

- Nici macar ciomageala dintre partidele din coaliție nu i-au schimbat planurile lui Iohannis. Președintele a venit miercuri seara cu un discurs gata-pregatit și l-a livrat neabatut, temeinic, ca și cum nimic nu era mai important, scrie Patrick Andre de Hillerin intr-un comentariu pentru Libertatea. Președintele…

- ”Prim-ministrul Romaniei a dat foc coalitiei de guvernare pentru lupta interna din PNL. Si a ales prost. A doua oara. Iar greselile se platesc. Scump. Mizerabil si miselesc gest”, a scris, miercuri seara, pe Facebook, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, dupa ce premierul Florin Cițu l-a remaniat…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, spune ca evenimentul din urma cu 20 de ani in care premierul Cițu a fost prins la volan, in Statele Unite, sub influența bauturilor alcoolice, este „o problema grava” care trebuie lamurita de PNL și președintele Klaus Iohannis. „E o problema grava. Chiar daca…

- Securea remanierii atarna deasupra capului ministrului Justitiei, Stelian Ion (foto dreapta). A sugerat-o chiar premierul Florin Citu (foto stanga) joi, 5 august 2021, la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis s-a incruntat public la „DJ Stelica" pentru esecul desfiintarii Sectiei pentru investigarea…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu se intreaba de ce DNA „nu-l ia” pe premierul Florin Cițu in scandalul documentului in care lideri PNL sunt instruiți sa faca campanie pentru premier. USR-istul spune ca lui Cițu „i s-a umflat capul de la putere” ca este „un stalinist imbracat in țoale capitaliste” și…