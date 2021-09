Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode, ministrul de Interne, va asigura interimatul la Ministerul Justiției, dupa remanierea ministrului Stelian Ion, potrivit Digi24. Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri seara ca l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul „Anghel Saligny”. Propunerea de revocare…

- USR PLUS a anunțat ca nu va participa la ședința de la ora 19.00 a Executivului, așa cum era stabilit. Liderii USR PLUS au anunțat ca se vor reuni intr-o ședința interna pentru a stabili ce vor cere colegilor din Guvern. Dan Barna a spus ca toate soluțiile sunt pe masa.Liderii USR PLUS au anunțat ca…

- Jurnalistul Antena3, Radu Tudor, a comentat recenta criza guvernamentala starnita de programul de investiții Anghel Saligny. Dupa ce premierul Florin Cițu a introdus pe ordinea de zi intr-o ședința de guvern programul Anghel Saligny, ședința a fost suspendata. Ba mai mult: liderul USR-PLUS,…

- Premierul Florin Cițu s-a cam saturat de amenințarile miniștrilor USR PLUS ca “ba pleaca, ba nu pleaca de la guvernare”. Dupa scandalul ședinței de guvern suspendate deoarece miniștrii lui Dacian Cioloș și Dan Barna s-au trezit cu proiectul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentara, deși nu stabilisera…

- Premierul Florin Citu a vrut sa introduca pe ordinea de zi a sedintei Guvernului proiectul de lege pentru Programul de Investitii „Anghel Saligny”, initiativa care nu este agreata de USR-PLUS. De altfel, formatiunea condusa de Dan Barna si Dacian Ciolos s-au opus suplimentarii ordinii de zi cu proiectul…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca liderii UDMR „au o problema cu DNA” deoarece nu doresc ca dosarele de la Sectia Speciala sa ajunga aici. Ministrul a adaugat ca aceasta sectie trebuie desfiintata deoarece, „intentionat sau nu”, nu s-a lucrat la dosare de coruptie in randul…

- Negocierile cu privire la rectificarea bugetara vor fi reluate marți, cand a fost convocata și o ședința a Biroului Executiv al PNL.Liberalii ii vor cere premierului Florin Cițu sa aloce bani pentru proiectele de investiții pe care le au primarii, noi sau in derulare.In coaliția de guvernare se va rediscuta…

- „Nu s-a discutat despre rectificare bugetara, Cel mai probabil pe 15 august se va face. Premierul este premierul unei coaliției de guvernare și toate deciziile se iau acolo. Nu se poate face fara o consultare in coaliție. Forma rectificarii se va aproba in coaliție”, a spus Ludovci Orban dupa ședința.Premierul…