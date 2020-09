Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul 1 este cel mai prost administrat din tot Bucurestiul, iar primarul din partea PSD nu a facut mai nimic, in afara de spitale pe hartie, panselute, asfalt care a tinut pana la prima ploaie, a afirmat, marti, presedintele PNL, Ludovic Orban.Orban a participat la un eveniment electoral…

- Tudor „Tubel” Schinagel, candidat independent la funcția de primar al Primariei Sectorului 1, susține ca a aflat din presa cum a fost „filat” de Poliția Animalelor, la comanda primarului in funcție, Dan Tudorache. Aceasta marturie vine in urma dezvaluirilor contracandidatei din partea USR, Clotilde…

- Filosoful Mihai Sora, participant la "mitingul diasporei" din 10 august, considera ca "10 august este și despre copiii care au desenat atunci girafe și oameni de zapada pe asfalt. Copii pentru viitorul carora unii adulți au ieșit in strada".Mihai Sora rememoreaza participarea la protestul din Piata…

- S-au stabilit candidații! La Sectorul 1 din partea Alianței USR/PLUS - PNL candideaza userista Clotilde Armand, europarlamentar USR, care a reusit sa iși faca loc dupa ce candidatul PNL, Tanase Stamule, a fost indepartat cu acordul conducerii liberale.Vezi și: Nicușor Dan, pus la zid de catre…

- Noi evolutii pozitive pe lotul 2 al autostrazii Sebes - Turda. Andreprenorul grec AKTOR a adus o a treia statie de asfalt care va permite accelerarea lucrarilor pe cei 245 de km, intre Alba Iulia si Aiud.

- Legenda spune ca minunata licoare numita cafea a fost descoperita, din intamplare, de un pastor etiopian pe nume Kaldi, in jurul anului 500 d.H. El a observat ca, dupa ce mancau fructele unui anume arbust, caprele lui deveneau atat de energice, incat nici nu mai puteau sa doarma noaptea. Kaldi i-a povestit…

- Europarlamentarul grupului Innoim Europa, Clotilde Armand, solicita Guvernului sa demareze o actiune la Curtea de Justitie a UE prin care sa conteste unele prevederi din Pachetul de mobilitate. Ea spune ca cele trei documente care fac parte din Pachetul de mobilitate au fost adoptate de Parlamentul…

- Dupa fiecare ploaie mai serioasa, Strada Florilor din Sebeș și curțile celor care locuiesc in zona sunt se inunda, a transmis un cititor Alba24. Strada nu are asfalt, nu are canalizare și nici sistem de colectare. ”Este așa in fiecare an. Nu este canalizare, asfalt, nimic. Nu este normal așa ceva,…