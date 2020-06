Stiri pe aceeasi tema

- Dan Tudorache, primarul PSD al Sectorul 1, a dat-o in judecata pe Clotilde Armand, candidatul USR la Primaria Sectorului 1, pentru ca a publicat pe Facebook date despre achizitiile Primariei Sector 1. Reacția ei a venit imediat. Dan Tudorache, primarul PSD al Sectorul 1, a dat-o in judecata pe Clotilde…

- O aparenta neințelegere a dus la pierderi financiare pentru Jador și Culița Sterp, chiar in timp ce se bucurau de culmile succesului. Cei doi au fost lasați, peste noapte, fara incasarile de pe urma unei colaborari.

- Primarul Sectorului 1 Daniel Tudorache afirma ca decizia prin care Tribunalul Bucuresti a suspendat avizul de mediu pentru PUZ Sector 1 va fi contestata, precizand se va demonstra ca, atat Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, cat si europarlamentarul USR Clotilde Armand, au dezinformat cand…

- Eugen Stan sustine ca va lupta pana la capat pentru drepturile sale salariale, pe care nu le-a primit intregi, ca in perioada in care era in libertate. Rasturnare de situatie in cazul politistului pedofil. Eugen Stan, marturii socante despre victimele sale Primul termen nu a fost inca…

- Europarlamentarul USR Clotilde Armand ii atrage atentia ministrul Mediului, Costel Alexe, ca o institutie din subordinea sa a emis un aviz pentru un plan urbanistic zonal (PUZ) al primarului Sectorului 1, Daniel Tudorache, care ar presupune defrisarea Padurii Baneasa si construirea unor blocuri de 12…

