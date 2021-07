Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general de la Direcția de Utilitați Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, Bogdan Badea, a fost demis de catre primarul Clotilde Armand, care și-a motivat decizia, intr-o postare pe Facebook , prin trecutul in interiorul PSD al acestuia și pentru folosirea direcției drept sediu…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta, miercuri, eliberarea din functie a directorului general de la Directia de Utilitati Publice, Salubrizare si Protectia Mediului Sector 1. ”Astazi am decis eliberarea din functia a directorului general de la Directia de Utilitati Publice, Salubrizare…

- Faptul ca mai mulți directori din Primaria Generala a Municipiului București ocupa posturile prin detașari și nu prin concurs este contestat in instanța de prefectul Capitalei, Alin Stoica (USR PLUS). „Atacam in contencios administrativ detașarile pe posturi de directori facute din randul consilierilor.…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, joi, pentru G4Media.ro, ca a inceput sa atace in justiție numirile facute pe posturile de directori de primarul municipiului București, Nicușor Dan. Este vorba despre numirile facute prin detașare, și nu prin concurs, a precizat prefectul.Alin Stoica a explicat…

- Un sistem de acces pe baza de card nominal va fi introdus, din 3 iunie, pentru toti angajatii care lucreaza in Primaria Capitalei, transmite primarul general, Nicusor Dan, pe Facebook, "Din 3 iunie...

- Gabriela Firea ii reproșeaza actualului primar al Capitalei, Nicușor Dan, ca a redus indemnizațiile persoanelor cu dizabilitați. Potrivit lui Firea, adulții cu dizabilitați vor primi de acum incolo 250 lei/ luna, și nu 500 lei/luna. Fostul primar citeaza și o declarație pe aceasta tema data de Nicușor…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca circulatia autobuzelor pe liniile 104, 117, 178, 300, 313 si 368 va fi extinsa si pe parcursul noptii pentru a facilita transportul bucurestenilor care doresc sa se imunizeze in cadrul maratonului vaccinarii din Bucuresti. „Peste exact 24 de ore, adica vineri…

- Peste 600 de persoane au fost vaccinate, intr-o saptamana, de trei echipe mobile ale Direcției pentru Sanatate Publica (DSP) Brașov, transmite Prefectura Brașov. Este vorba despre 636 persoane imunizate, dintre care 500 de persoane, angajați ai unor companii private din județul Brașov. Potrivit datelor…