Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, vrea ca Baza Pro Rapid sa ajunga in administrarea sa pentru a putea face investitii in reabilitarea si modernizarea bazei. „Reabilitam Baza Sportiva Pro Rapid. Anul trecut, fosta conducere a primariei a vrut sa construiasca in locul Bazei Pro Rapid un complex rezidential si sa-i schimbe destinatia. Am reusit sa oprim atunci acest demers care ar fi permis distrugerea bazei sportive prin PUZ-ul Coordonator al Secolului 1. In prezent, Baza Sportiva Pro Rapid se afla in administrarea Ministerului Finantelor. Vom depune toate eforturile necesare pentru ca aceasta…