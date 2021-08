Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand a raspuns, dupa ce Marcel Ciolacu a spus ca va fi mobilizata toata ”armata PSD” pentru referendumul de demitere a primarului Sectorului 1, ca este cel mai bun semn ca reforma de la primarie funcționeaza.”Sincer, n-am crezut ca PSD și conducatorii lui sufera…

- PSD a publicat sambata pe pagina sa de Facebook un clip video preluat de la Antena 3 in care este prezentat un montaj de imagini care o arata pe Clotilde Armand si despre care sursa amintita sustine ca ar fi din momentul numararii voturilor pentru alegerea primarului Sectorului 1.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, cere demisia primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, dupa aparitia unor imagini de la numararea voturilor. „Demisia Armand! Și apoi pe mana procurorilor! Poate acum ințelege toata lumea de ce Iohannis vrea cu orice preț desființarea SIIJ!!! Ce face SIIJ acum este sa renumere…

- PSD a demarat, sambata, o acțiune de strangere de semnaturi pentru demiterea primarului Clotilde Armand de la Primaria Sectorului 1. Social democrații ii indeamna pe bucureșteni sa semneze pentru a schimba situația gunoiului din Sectorul 1. Pe pagina de Facebook a PSD au fost postate imagini cu acțiunea…

- La o saptamana distanța de cand a anunțat ca Dan Tudorache a caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1, Marcel Ciolacu are inca o veste teribila pentru Clotilde Armand. Liderul PSD este convins ca semnaturile pentru convocarea unui referendum pentru demiterea lui Armand vor fi stranse,…

- Marcel Ciolacu o pune din nou la zid pe Clotilde Armand. Liderul PSD sustine ca are informații potrivit carora Dan Tudorache a caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1, dupa numararea voturilor SIIJ. Președintele social-democraților a informat ca, potrivit documentelor stranse de procurori și…

- Primarul Sectrului 1, Clotilde Armand, a anuntat, miercuri, ca aufost platoti sortatorii de deseuri, iar acestia au fost de acord sa prelia gunoaiele din sector. In doar trei ore de la deschiderea statiilor de sortare, Romprest a depozitat 260 de tone, gunoaiele fiind in continuare ridicate.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la DcNews, ca in opinia sa primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand, iși va da demisia daca se va dovedi ca a pierdut alegerile locale dupa renumararea voturilor. Afirmația vine in contextul in care surse citate de Antena 3 afirma ca s-a…