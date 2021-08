Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a promis ca va reveni cu un proiect privind trecerea in administrarea ADP Sector 1 a Parcului Cismigiu si a Parcului Herastrau, dupa ce marți consilierii PSD și PNL au respins in ședința Consiliului Local un act normativ care prevedea preluarea și reabilitarea și modernizarea acestor parcuri cu investiții totale 170 de milioane de lei. ”Am primit multe mesaje de la cetațenii din Sectorul 1, inclusiv elevi de liceu, despre situația deplorabila in care se afla parcurile Cișmigiu și Regele Mihai I (fost „Herastrau”). In urma cu cateva saptamani am avut o discuție…