Stiri pe aceeasi tema

- Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, va fi verificat de Parchetul General dupa ce inspectorii Agentiei Nationale de Integritate au constatat ca s-ar fi aflat in incompatibilitate si conflict de interese, deoarece s-a numit manager al unui proiect cu fonduri UE. In plus, Armand si-ar fi majorat indemnizatia…

- Directorul DSVSA Olt, Veronel Bolborea, a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate. ANI a mentionat de asemenea ca a sesizat Parchetul de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la savarsirea a doua infractiuni.