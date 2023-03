Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand a precizat marti ca efectele actului administrativ care a fost contestat in instanta sunt suspendate in acest moment iar informatiile lansate in spatul public de mai multi oameni politici sunt propagate pentru a dezinforma opinia publica, dupa ce PSD si PNL i-au…

- Daniel Onoriu a contestat de curand decizia arestului la domiciliu, iar instanța de judecata s-a pronunțat din nou in cazul sau. Ce se intampla cu pilotul de curse, dupa ce a fost privat de libertate de mai bine de patru luni.

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a soicitat liderilor PNL Sector 1 si PNL Bucuresti, Sebastian Burduja si Ciprian Ciucu, sa il revoce din functia de consilier local pe Dan Podaru, dupa ce liberalul a anuntat ca ii va depune o plangere penala edilului. Ea motiveaza ca Podaru este chemat in instanta…

- La Sectorul 1 scandalul pare a fi unul fara sfarșit. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, le cere liberalilor sa-l revoce din funcție pe consilierul local Dan Podaru, pe care il acuza ca este aparatorul firmei Romprest. In replica, deputatul PNL anunța ca o da in judecata pe Clotilde Armand pentru…

- Primarul Sectorului 1 a solicitat liberalilor revocarea lui Dan Podaru din funcția de consilier local, acuzand ca acesta urmeaza sa fie audiat ca martor in dosarul privind rezilierea contractului cu Romprest. In replica, consilierul a anunțat ca va depune o plangere penala impotriva edilului.

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au efectuat, joi, perchezitii la doua sedii ale Politiei Locale Sector 1 Bucuresti intr-un dosar privind incheierea unor contracte de achizitie publica a unor echipamente pentru Politia Locala, informeaza News.ro.„Procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, de aceasta data in calitate de persoana fizica, cere in instanța, alaturi de 11 vecini, anularea unor autorizații de construire emise de Primaria Capitalei, care vizeaza construirea unei cladiri de birouri pe strada unde locuiește. In prima instanța aceasta a…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunța ca a obtinut castig de cauza in instanta intr-un proces care i-a fost intentat de compania de salubrizare Romprest, dosar in care i-au fost cerute, intre altele, daune morale in valoare de 500.000 de euro, relateaza Agerpres. Fii la curent cu…