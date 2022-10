Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a initiat un proiect de hotarare potrivit caruia cine locuiește in Sectorul 1 și a implinit 18 ani va beneficia de acest sprijin financiar. „Toți cetațenii Sectorului 1 vor putea beneficia de un sprijin anti-criza in valoare de 1.000 lei pentru a putea trece mai…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a anuntat ca au fost eliberati stalpii de cablurile de internet, telefonie si tv. „Internetul, serviciile de telefonie si cablu tv functioneaza fara probleme in Sectorul 1”, a asigurat edilul, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat miercuri, 17 august, pe Facebook, ca a decis sa inceapa procedura de expropriere pentru Casa Nicolae Petrascu din Piața Romana nr. 1, construita de arhitectul Ion Mincu in 1907, aflata acum in stare de degradare, pentru ca mai apoi sa inceapa lucrarile…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a precizat ca cei de la Curtea de Conturi au fost in control la primarie, pentru a doua oara in mai putin de un an. Ea a adaugat ca nu are nimic de ascuns, insa „timpul petrecut cu inspectorii blocheaza o mare parte din activitatea functionarilor”, care a mai…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, afirma ca un proiect care prevedea accesarea de bani europeni pentru a construi 42 de statii de incarcare pentru autovehicule electrice a fost blocat de consilierii PNL si PSD. "Mai mult, PNL Sector 1 a venit cu un alt proiect prin care vrea sa se dea cu dedicatie…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat luni ca a emis dispozitii de demolare a garajelor aflate pe Calea Victoriei, la doi pasi de Guvernul Romaniei, iar echipele ADP le-au pus in aplicare. Ea mai afirma ca in locul acestor garaje vor construi parcari de resedinta si vor amenaja noi spatii…

