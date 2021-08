Stiri pe aceeasi tema

- Romprest a acceptat, intr-o minuta incheiata miercuri cu Primaria Sectorului 1, sa asigure serviciile de salubritate din Sectorul 1 la jumatatea prețului solicitat la inceputul anului, adica la un tarif de 10-12 milioane de lei pe luna, fața de 20 de milioane de lei, cat a cerut inițial, potrivit…

- Compania de salubrizare a acceptat sa asigure serviciile din Sectorul 1 la jumatatea prețului solicitat la inceputul anului, anunța Clotilde Armand. „Compania de salubrizare a acceptat ieri (in scris) la Prefectura sa asigure serviciile din Sectorul 1 la jumatatea prețului solicitat la inceputul anului.…

- Victoria lui Clotilde cu Romprest n-ar fi victorie. Mai exact, anunțul primariței de la sectorul 1 a fi parțial adevarat, susțin liberalii. Ei afirma ca, intr-adevar, Romprest va primi mai puțini bani, dar DOAR PENTRU CA PRIMARIA A SOLICITAT REDUCEREA FRECVENȚELOR DE INTERVENȚIE. Acest lucru a ieșit…

- Compania de salubrizare a acceptat sa asigure serviciile din Sectorul 1 la jumatatea prețului solicitat la inceputul anului, susține Clotilde Armand. In realitate, așa-zisa reducere de tarife este o reducere a prestațiilor, dupa cum demonstreaza atat minua discuțiilor de miercuri de la Prefectura,…

- Primarul Clotilde Armand a anuntat joi, pe pagina sa de socializare ca Romprest "a acceptat" sa asigure serviciile de salubrizare din Sectorul 1 "la jumatatea" pretului solicitat la inceputul...

- Primaria Sector 1, contract de salubrizare pe perioada starii de alerta Arhiva Foto: Razvan Stancu. Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a anuntat aseara pe o retea de socializare ca a semnat un contract de salubrizare pe perioada starii de alerta cu firma RER Ecologic Service…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a semnat, luni seara, contractul de salubrizare pentru perioada starii de alerta cu firma RER Ecologic Service Bucuresti Rebu SA. ”Dupa mai multe obstacole si batalii, am reusit in urma cu cateva minute sa semnez contractul de salubrizare pentru perioada starii…

- Co-presedintele USR – PLUS Dan Barna a afirmat ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, are toata sustinerea partidului, mentionand ca este de neacceptat sa platesti serviciul de salubrizare la un pret de cinci ori mai mare decat in alte localitati, iar compania respectiva sa isi bata joc de cetateni.…