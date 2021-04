Franțuzoaica a dat de dracul. Nu chiar pana la capat, dar nici mult nu mai are. Polițiștii care numara din nou voturile de la alegerile locale au gasit-o cu plus in gestiune. Ca pe vremuri, cand Economicu’ dadea buzna peste mandatari, le scotea branza din butoaie, o cantarea și le gasea sutele de kilograme nefacturate. […] The post Clotilde Armand confunda primaria cu tomberonul first appeared on Ziarul National .