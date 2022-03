Stiri pe aceeasi tema

- Suparare mare la varful Primariei Sectorului 1 (S1). Acuzand blocarea bugetului, primarița de sector a anunțat public, miercuri, faptul ca se va adresa instanței, pentru a cere dizolvarea Consiliului Local al S1. Mai mult, edilul sectorului anunța plangeri pentru abuz in serviciu impotriva consilierilor…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat ca cere in justitie dizolvarea Consiliului Local si ca a depune plangeri penale pe numele consilierilor, ca urmare a blocajului adoptarii bugetului institutiei. In replica, PNL Sector 1 sustine ca edilul cauta tapi ispasitori „pentru haosul general,…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat, miercuri, ca a decis sa depuna plangeri penale pe numele consilierilor locali din PNL și PSD care refuza votarea bugetului și, in paralel, va depune o solicitare in instanța pentru dizolvarea Consiliului Local. Clotilde Armand a declarat, miercuri,…

- Sorin Grindeanu a declarat, luni seara, la Antena 3, ca isi doreste realizarea drumului Craiova – Lugoj, dar ca licitatia pentru proiectare ar fi durat patru ani. ”Am vazut o anumita iritare din zona rezistilor in ultima vreme, in ultima saptamana. Cand am venit la minister am gasit un proiect, de…

- Curtea de Conturi a Romaniei a confirmat ieri, printr-un raspuns oficial la o petiție depusa de consilierul PNL Dinu Gheorghe, ca bugetul propus de primarul Armand Clotilde pentru anul in curs este ilegal. „Practic, Curtea de Conturi spune foarte clar ca toate datoriile primariei trebuie incluse…

- Bugetul sectorului 1 din Capitala nu a fost votat nici pana la aceasta data, iar primarul Clotilde Armand și consilierii din opoziție continua lungul șir de scandaluri care a acaparat ședințele locale. Cetațenii din sectorul 1 al Capitalei se plang de serviciile de salubrizare slabe și de lipsa investițiilor,…

- In bugetul pe 2022 al Municipiului Baia Mare, votat in cadrul ședinței de ieri a Consiliului Local, se regasesc amendamentele depuse de consilierii liberali pentru dezvoltarea și modernizarea orașului, valoarea acestora ridicandu-se la 1 700 000 lei. Amendamentele susținute de consilierii liberali și…

- Adrian Vigheciu, consilier general (PSD) in Consiliul General al Municipiului București, in acuza pe primarul Nicușor Dan ca risipește milioane de lei pe noi PUZ-uri in timp ce noul Plan Urbanistic General sta blocat din lipsa de finanțare. Adrian Vigheciu susține ca actualul primar al Capitalei…