- „De ce este importanta reorganizarea administrativa și ce legatura are cu linșajul mediatic la adresa mea coordonat obsesiv in ultimele zile pe televiziunile/ publicațiile apropiate vechii conduceri? Studiu de caz: Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Unitatilor Sanitare Publice…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta ca a dat bani pentru salariile de la Romprest, dupa ce compania de salubritate a motivat ca nu mai are bani de salarii si combustibil din cauza facturilor neplatite de Primaria Sectorului 1. „Am transferat astazi catre Romprest suma de 14 milioane lei pentru…

- Compania de salubritate Romprest anunta ca va ingriji pe cheltuiala sa cainii din Adapostul Odai pana la solutionarea litigiului cu Primaria Sectorului 1, informeaza Agerpres. Compania Romprest a precizat ca angajatii sai vor hrani si ingriji cainii, astfel incat, pana la deblocarea situatiei, niciun…

- Gata! A gasit Clotilde Armand soluția ca sa faca economii la bugetul Primariei Sectorului 1. Modifica abonamentele de telefonie mobila ale angajaților. De data aceata, au intrat in vizorul ei salariații de la Administrația Unitaților de Invațamant. Economia se ridica la „fabuloasa“ suma de 1750 de euro.…

- Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, spune ca „doamnele și domnii” de la Administrația Unitaților de Invațamant Sector 1 aveau abonamente telefonice de 75 de euro pe luna, pe care le-a reziliat. Cițu face apel urgent catre profesori și parinți. Ce le cere premierul „De ce este sanatoasa reorganizarea…

- Un proiect privind un nou sistem de burse pentru elevi, care pastreaza aceleasi sume de bani, dar le repartizeaza mai corect, se regaseste pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local. Anunțul a fost facut joi, pe Facebook, de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. “Noi vom da bursa maxima celor mai…

- Administrația Piețelor, Administrația Unitaților de Invațamant Preuniversitar și a Unitaților Sanitare Publice și Centrul Cultural, structuri aflate in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, au fost desființate, iar atribuțiile au fost preluate de aparatul de specialitate al primarului.…

- Motivele care au stat la baza acestei decizii sunt: incompetența in exercitarea funcției deținute, lipsa de responsabilitate in cheltuirea banului public, achiziții suspecte și lipsa rezultatelor in beneficiul comunitații Sectorului 1. Primarul Timișoarei taie sporurile angajatilor care au lucrat…