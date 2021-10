Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand face dezvaluiri explozive pe pagina sa de Facebook, citand un articol aparut in europalibera.org: "Guvernul a decis cum sa fie repartizati in teritoriu banii din Fondul de rezerva. Este vorba de peste un miliard de lei, care vor ajunge in special la primarii PNL si UDMR, mai putin la…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat joi, pe pagina ei de Facebook, ca premierul a împartit banii din Fondul de rezerva al Guvernului primarilor PNL si PSD si ca va ataca în justitie aceasta hotarâre a Executivului."Domnul prim-ministru Florin Cîtu a împartit…

- Guvernul a alocat miercuri județului Suceava 46,293 de milioane de lei pentru proiectele locale, a doua cea mai mare suma din țara, dupa Constanța. Banii au fost alocați din Fondul de Rezerva aflat la dispoziția Guvernului. Din suma totala de 46,293 de milioane de lei, 5,015 milioane sunt pentru Consiliul…

- Guvernul a alocat județului Suceava 46,293 de milioane de lei, a doua cea mai mare suma din țara, dupa Constanța. Banii au fost alocați din Fondul de Rezerva aflat la dispoziția Guvernului. Din suma totala de 46,293 de milioane de lei, 5,015 milioane sunt pentru Consiliul Județean, bani care vor fi…

- „Stiti de unde provin banii pe care i-a dat Citu primarilor PNL care l-au votat la congres? Ei bine, de la pensii! Bugetul Ministerului Muncii a fost taiat cu 3 miliarde de lei la ultima rectificare bugetara, pentru ca 1 miliard de lei sa fie redistribuit catre fondul de rezerva aflat la dispozitia…

- O plangere penala, pe numele demnitarilor implicați in decizia Guvernului de a acorda peste 1 miliard de lei, din Fondul de rezerva, pentru proiectele locale va fi depusa de PSD, a anunațat Marcel Ciolacu. Liderul PSD spune ca banii au fost alocați „discreționar”. Florin Cițu este acuzat de Ciolacu…

- "Nemernicia prin care Cațu a golit fondul de rezerva al Guvernului și l- a distribuit tuturor primariilor, mai puțin primariilor conduse de primari USR, confirma, o data in plus, ca acest om nu avea ce sa caute in aceasta pozitie, ca palaria ii era mult prea mare. Sa te razbuni pe niște sute de mii…

- Liderul PSD il acuza pe premier ca ”și-a platit funcția” din banii statului, in timp ce oamenii sufera de frig, saracie și foame. ”Iohannis și Cițu au decis ca, daca nu traiți intr-o comunitate condusa de un liberal, veți suferi de frig, saracie și foame! Au alocat 80% din banii pentru administrația…