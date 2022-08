Stiri pe aceeasi tema

- Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis intr-o postare pe Facebook ca va depune plangere penala impotriva Ministrului Cercetarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja, cel care este și președintele PNL Sector 1, dar și impotriva altor membri din Consiliul Local acuzați ca au facut presiuni…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand anunta, luni, intr-un comunicat oficial, ca Ministrul Cercetarii si al Digitalizarii si seful PNL Sector 1 si-a trimis apropiatii sa faca presiuni asupra functionarilor din cadrul directiei de urbanism si impotriva Arhitectului Sef al Primariei Sectorului 1,…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu contractul de salubrizare cu ROSAL GRUP, a informat miercuri DNA. Prejudiciul in acest dosar a fost stabilit de anchetatori…

- Robert Negoița, primarul Sectorului 3 al Capitalei, a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA pentru abuz in serviciu și complicitate la fals intelectual, potrivit unui comunicat al instituției. Alaturi de edil, mai mulți angajați din primarie au fost trimiși in judecata de DNA in dosarul de…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a inaugurat astazi, 22 iulie, o noua baza sportiva pe Drumul Lunca Vișagului. Cu aceasta ocazie, a avut loc un meci amical de fotbal intre echipa Primariei Sectorului 3 și o echipa compusa din cetațeni ai Sectorului 3, precum și doua partide de tenis de masa intre…

- Iulian Carlogea, cel despre chiar Piedone recunoștea ca este ”afin” al lui, a plecat. Una dintre variantele de inlocuire este reprezentata de Rareș Hopinca, city manager pe vremea fostului primar Daniel Florea. Mișcari la Primaria Sector 5 dupa condamnarea edilului Cristian Popescu-Piedone in dosarul…

- Gabriela Firea l-a acuzat luni pe primarul general Nicusor Dan, ca ”nu e in stare sa construiasca nimic”, intrucat lucrarile de consolidare a Pasajului Unirii, ce vor incepe din 20 iunie, le-a “pasat” Primariei Sectorului 4, cu toate ca Primaria Capitalei era responsabila de ele. In replica, Nicușor…

- Aceasta plecare este previzibila dupa ce contestatia la excluderea din partid a lui Cezar Baciu a fost respinsa in prima instanta. Si in USR, si in PSD sunt consilieri locali dispusi sa-si negocieze votul necesar unei majoritati pro-Chirica, pentru anumite avantaje. Primarul Mihai Chirica se pregateste…