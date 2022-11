Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta ca DNA a clasat o plangere penala facuta de consilierii PSD impotriva sa privind programul ”Termoficare de la Soare”, care prevedea montarea de panouri fotovoltaice si pompe de caldura la mai multe blocuri din Capitala. Ea spune ca va repune acest proiect pe ordinea de zi a Consiliului Local. „O noua victoriei impotriva consilierilor USL. Dupa ce PNL a pierdut in fața mea in instanța, acum e randul PSD”, a scris Clotilde Armand pe Facebook, atașand și documentul de la DNA privind clasarea dosarului. Ancheta fusese deschisa in urma unei plangeri facute…