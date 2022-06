Stiri pe aceeasi tema

- “Primaria Municipiului Bucuresti a relansat astazi in SEAP licitatia pentru achizitionarea a 100 de autobuze electrice si a infrastructurii de incarcare necesara acestora, pentru modernizarea transportului public in comun din Capitala. Valoarea totala estimata pentru achizitionarea celor 100 de autobuze…

- Partidul Social Democrat a reușit astazi in Consiliul Local al Sectorului 1 sa asigure finanțarea echitabila a reabilitarii și intreținerii școlilor din cartierele Chitila și Bucureștii Noi, dupa ce USR a propus alocari mai mari doar pentru unele școli din centrul orașului. Elevii au nevoie de școli…

- Noi granturi pentru școli, in valoare totala de 1,2 milioane de euro, in vederea imbunatațirii accesului la resurse educaționale digitale in zonele izolate, la inițiativa eurodeputatului Victor Negrescu Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Primarii Sectoarelor 1 si 6 s-au lansat intr-un schimb de replici, pe Facebook, dupa ce primarul Clotilde Armand a postat o fotografie cu un Ferrari ridicat pentru parcare neregulamentara. ”Al dracului, n-am prins si noi un Ferrari!”, a replicat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, aratand ca vrea…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a promis ca combinatul siderurgic Azovstal din orasul asediat Mariupol, in estul Ucrainei, va fi sub control rusesc in cursul zilei de joi, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale in sectorul 6 a fost aprobat de Consiliul Local. Totodata, Consiliul Local a aprobat modelul contractului de delegare a gestiunii colectarii si transportului deseurilor municipale in sectorul…

- Norma de hrana pentru bolnavii din spitale a fost dublata astazi prin lege – a anunțat deputatul Bogdan Ivan Gruia. Ce prevede legea: „Ce prevede legea pe care am inițiat-o in urma cu un an impreuna cu colegii mei din PSD: Minim 22 de lei/zi pentru hrana bolnavilor din Romania! Valoarea de 22 de lei/zi…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ISO Mediu, impreuna cu Eco Civica Center și administrațiile locale, continua seria capaniilor de colectare a Deșeurilor de Electronice și Electrocasnice (DEEE). Astfel, in luna aprilie organizeaza o serie de campanii de colectare a deșeurilor electrice,…