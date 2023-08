Stiri pe aceeasi tema

- Inca din primavara, lucrarile la pasajul subteran din Decebal au fost intrerupte. Potrivit edilului, decizia a fost luata de Inspectoratul de Stat in Construcții, care a cerut o expertiza. Se pare ca s-a gasit o soluție tehnica, iar lucrarile urmeaza sa fie reluate zilele acestea, anunța primarul Ioan…

- O societate comerciala a fost amendata cu 40.000 de lei, dupa ce politistii au descoperit patru cetateni straini aflati in situatii ilegale pe teritoriul Romaniei si care desfasurau activitati pentru firma, a informat, marti, Inspectoratul General pentru

- Serghei Șoigu se mandrește cu o locuința de aproape 9 mii de metri patrați, evaluata la 18 milioane de dolari in urma cu opt ani, in 2015. Este ridicata in regiunea Barvika, la periferia de vest a Moscovei, care gazduiește elita Rusiei. Suburbia rezidențiala a Moscovei este cunoscuta drept zona celor…

- Barbatul care a ucis doi soti septuagenari, in locuinta lor de langa Palatul de Justitie din Timisoara, a fost prins, joi seara, de politisti, in zona Garii de Nord din oras.In urma activitatilor informative desfasurate de politistii Inspectoratului de Politie Judetean Timis, sub coordonarea procurorului…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a facut apel, miercuri, la Avocatul Poporului, Renate Weber, sa faca toate demersurile pentru a opri amendamentele PNL-PSD la proiectul de modificare a Legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, amendamente…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, face apel la edilii din tara sa nu sustina modificarile la Codul urbanismului propuse de coalitia guvernamentala, pe motiv ca acestea atenteaza la "siguranta" si "sanatatea" cetatenilor. CITESTE SI Extrema dreapta confirma ascensiunea fulminanta in Germania.…

- Comunicat. Astazi, 24 mai 2023, a fost activat un plan roșu de intervenție in cadrul unui exercițiu desfașurat in apropierea de Gara CFR din municipiul... The post Pompierii, ambulanța, jandarmii și polițiștii au simulat un plan roșu de intervenție in apropierea Garii CFR Arad appeared first on Special…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat ca a trimis luni, 22 mai, Corpul de control sa verifice achizitii publice realizate de mai multe gradinite, scoli si licee, intr-o postare pe pagina de Facebook.„Mai mulți directori de unitați de invațamant nu au ințeles ca Epoca de Diamant s-a terminat…