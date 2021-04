Primarul Sectorului 1 se arata deranjata de faptul ca jurnaliștii unui post de televiziune transmit in direct din fața casei sale, de pe domeniul public, și amenința cu „plangeri penale pentru harțuire și violarea vieții private”. Mai mult, promite dezvaluiri. Fara sa nominalizeze postul de televiziune, facand probabil referiri la RTV, Armand cere Consiliului Național al Audiovizualului sa nu mai permita transmisiunile live facute in ceea ce o privește. „Televiziunea unui celebru fugar și-a trimis iarași vuvuzelele sa filmeze și sa transmita in direct din fața casei in care locuiesc cu familia…