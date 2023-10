Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 a fost sancționata, duminica, de catre polițiștii rutieri. Clotilde Armand circula cu mașina cu o viteza de 77 km/h pe o strada unde limita legala de viteza era de 50 km/h, potrivit surselor News.ro.

