- Primaria Sectorului 1 sesizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sa confiste banii obtinuti ilegal de la restaurantele care au ramas deschise pana la data autorizarii, desi Politia Locala a decis suspendarea activitatii lor, a anuntat edilul Clotilde Armand. Fii la curent cu…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va continua, probabil, actiunile de informare si educare in vederea cresterii conformarii fiscal voluntare la nivel national in randul persoanelor fizice, dar ar trebui sa ne asteptam si la controale mai intense, conform unei analize realizata de EY…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ( MIPE ), a anuntat, duminica, faptul ca in data de 26 august a incarcat o noua transa, numarul II, de 250 de lei pe aceste carduri sociale oferite prin programul „Sprijiin pentru Romania. Potrivit ministerului, care se ocupa de gestionarea distribuirii…

- Producatorul de cabluri Romcab Targu Mures (MCAB), controlat de omul de afaceri Zoltan Prosszer, a anuntat luni dimineata la Bursa de la Bucuresti ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) i-a cerut falimentul, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Lucian Heius, presedintele președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala, a anuntat vineri ca 56 de persoane fizice care au obtinut venituri ca influenceri nu le-au declarat integral sau deloc, iar impozitele stabilite se ridica la 6,1 milioane de lei, informeaza Hotnews . Lucian Heius a precizat…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a transmis miercuri, 20 iulie, ca in mediul online circula mesaje false, transmise in numele institutiei, prin care oamenii sunt anuntati ca au de platit impozite catre sistemul bugetar in anumite conturi.„Atentie! Din nou, mesaje false in numele ANAF!…

- La sesizarea unor contribuabili, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) atenționeaza asupra mesajelor false prin care contribuabilii sunt anunțați ca au de platit „impozite catre sistemul bugetar din Romania".Instituția ii sfatuiește pe contribuabili sa nu deschida acele e-mailuri, iar daca…