Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand a cerut și a primit demisia directoarei Administrației Domeniului Public Sector 1, conform unei postari pe Facebook. Primarul sectorului 1 spune ca directoarea a folosit resursele instituției pentru a-și construi o vila. ”Obiceiurile vechi dispar greu. Am cerut și primit demisia…

- Romprest a anunțat, sambata seara, ca va ridica gunoiul de pe strazile din Sectorul 1 al Capitalei. Primarul Clotilde Armand va depune o plangere penala pentru șantaj impotriva companiei. Operatorul de salubritate din Sectorul 1 al Capitalei a anunțat sambata seara ca „situația de blocaj a fost dezamorsata”.…

- Plangere PENALA pentru abuz in serviciu, pentru Prefectul județului Alba, formulata de senatorul Calin Matieș. „Fara PeNaLi ne vom face bine!” Nu am facut-o cu bucurie și nici pentru hranirea vreunui ego personal, dar cu o imensa responsabilitate și dupa ce am cantarit mult implicațiile unui astfel…

- Nicușor Dan a anunțat ca a depus o plangere penala la DNA pentru ca Primaria Capitalei a fost prejudiciata cu cateva milioane de euro in timpul mandatului de primar al Gabrielei Firea. Actualul primar general nu a oferit detalii despre neregulile sesizate, dar a aratat ca schema infracționala avea in…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a prezentat, joi, la sediul DNA, unde va fi audiat ca martor in legatura cu o plangere penala pe care a depus-o in anul 2019 impotriva Gabrielei Firea, in care reclama ilegalitati in modul in care a fost votat PUZ Sector 3. "In urma cu doi ani, am venit…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, merge joi la DNA pentru a da declarații cu privire la o plangere penala depusa in 2019 in care acuza ilegalitați cu privire la PUZ Sector 3: „Erau zeci de hectare de teren carora, nelegal, li se schimba destinația din spațiu verde in spațiu construibil”.…

- Un nou scandal politic este pe cale sa izbucneasca in Arad: deputatul Mihai Fifor, președintele PSD Arad, anunța ca luni va fi depus un denunț penal pe numele președintelui CJA, Iustin Cionca, pentru abuz in serviciu și șantaj. Fifor a anunțat motivele acestui denunț penal pe contul sau de pe o rețea…