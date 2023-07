Stiri pe aceeasi tema

- Dana Budeanu a ramas fara bariera la parcare. Primaria a desființat gardul ilegal prin care influencerița și vecinii sai dintr-un imobil din zona Pieței Romana blocasera o strada, ca nimeni sa nu parcheze acolo. „In aceasta dimineața am redat comunitatii Sectorului 1 o strada din centrul Capitalei care…

- Sectorul 4 al Municipiului București continua sa implementeze proiecte pentru resistematizarea intregii circulații rutiere in zona de sud a Capitalei. Dupa o serie de acțiuni specifice, finalizate deja pe mai multe artere din Sectorul 4, care au avut un rol extrem de important in vederea asigurarii…

- O strada din zona Piata Romana a fost inchisa ilegal de cei care au apartamente in zona cu o poarta si o bariera, a prezentat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. In plus, la intrare este montat un semn de circulatie cu „Accesul Intezis/Cu execeptia riveranilor". In zona locuieste Dana Budeanu, „vedeta"…

- Demisionar din fruntea PNL București, tocmai pe considerentele susținerii lui Nicușor Dan, primarul Sectorului 6 a lansat zilele trecute un atac necruțator la adresa Primarului General. Apelul public, pe un ton decent si calm este doar ultima parghie pe care o am pentru a putea executa lucrarile la…

- Se va consolida Planșeul Unirii și Pasajul Unirii/ Se cauta specialiști pentru cele doua obiective de importanța strategica pentru BucureștiIn mai puțin de un an de zile de la luarea in administrare a Pasajului Unirii și a Planșeului Unirii, cele doua obiective strategice de infrastructura ale Capitalei,…