- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand anunta ca a cerut si primit demisia directoarei ADP Sector 1, Dumitra Matei, si ca ii va face plangere penala pentru abuz in serviciu si delapidare. Clotilde Armand spune ca directoarea ADP folosea resursele instituției pentru a-și construi o anexa la vila ei. Potrivit…

- Clotilde Armand a cerut și a primit demisia directoarei Administrației Domeniului Public Sector 1, conform unei postari pe Facebook. Primarul sectorului 1 spune ca directoarea a folosit resursele instituției pentru a-și construi o vila. ”Obiceiurile vechi dispar greu. Am cerut și primit demisia…

- Romprest a anunțat, sambata seara, ca va ridica gunoiul de pe strazile din Sectorul 1 al Capitalei. Primarul Clotilde Armand va depune o plangere penala pentru șantaj impotriva companiei. Operatorul de salubritate din Sectorul 1 al Capitalei a anunțat sambata seara ca „situația de blocaj a fost dezamorsata”.…

- „Am depus ieri la DNA o plangere referitoare la un prejudiciu important, estimat a fi de ordinul catorva milioane de euro, pe care municipalitatea l-a inregistrat in perioada precedentei administrații. Fiind vorba de cimitirele din București, aceasta schema infracționala e cu atat mai cinica.Ținand…

- Noul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, se lauda pe Facebook cu un proiect lansat de fostul edil și face chiar copy-paste dupa informațiile prezentate de acesta, fara a-l pomeni insa in vreun fel. Este vorba de cele doua bazine semiolimpice destinate copiilor. Anunțul era prezentat pe 2 decembrie…

- Fosta jurnalista de la Realitatea Plus a fost numita recent consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Mioara Costin ii ia locul lui Andi Manciu la șefia Grupului de Comunicare lui Andi Manciu, cel care și-a anunțat demisia luni. Mioara Costin va prelua de miercuri, 28 aprilie, coordonarea…

- Mioara Costin a fost numita consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata ieri in Monitorul Oficial. „Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna Mioara Costin se numeste in functia de consilier de…

- Membrii USR Galați au gasit saci și cutii cu gunoi menajer si deseuri reciclabile la intrarea in sediu, iar sigla formațiunii fusese rupta. Deputatul USR Bogdan Rodeanu a depus plangere penala la Poliție pentru distrugere. Sediul filialei judetene a USR Galați a fost vandalizat noaptea trecuta. Membrii…