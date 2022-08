Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiile cu gantere sunt probabil cel mai practic mod prin care te poti mentine in forma sau iti poti tonifia corpul. Echipamentul in sine se poate depozita cu usurinta, fara a ocupa spatiu si fara a te sufoca cu prezenta. Este "antrenorul" tacut care asteapta rabdator, gata oricand sa lucreze cu…

- Viorel Gherciu a anunțat ca a fost luat prin surprindere de decizia de a fi schimbat din funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. El a fost anunțat aseara, 7 iulie, de prim-ministra Natalia Gavrilița despre intenția demitere, dar, nu a crezut ca se va intampla atat de repede, transmite…

- In Bistrița se va implementa proiectul „Exista un erou”. Vor fi pregatiți voluntari, iar mai multe defibrilatoare vor fi amplasate in oraș. „Cand cineva cade jos, cel mai apropiat voluntar, solicitat prin aplicație, va lua defibrilatorul și va interveni. E un program unic național!”, a declarat Ioan…

- Seria manifestarilor prilejuite de implinirea a 500 de ani de la sfințirea Bisericii „Sfantul Gheorghe” a Manastirii „Sfantul Ioan cel Nou”, actuala Catedrala Arhiepiscopala din Suceava, a continuat astazi, cu lansarea carții istoricului ardelean Adrian Andrei Rusu, „Ștefan cel Mare și moldovenii din…

- Federația Romana de Fotbal a redus prețul biletelor pentru meciurile cu Finlanda și Muntenegru. Ambele dispute din Liga Națiunilor sunt programate pe arena din Giulești. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. Muntenegru„Tricolorii” urmeaza sa evolueze in Bosnia,…

- Congelarea este utila atunci cand vrei sa pastrezi anumite produse pentru a le consuma mai tarziu, dar unele alimente nu se congeleaza niciodata. Exista cateva categorii de alimente care, odata congelate, pot fi aruncate la gunoi. Branzeturile moi Diferite branzeturi cum ar fi cele de…

- Iesenii sunt invitati maine la sarbatoarea patronului spiritual al Fratii Scolilor Crestine. Astfel, comunitatea Fratilor Scolilor Crestine si colaboratorii lasalieni din Iasi vor organiza sarbatoarea patronului congregatiei, Sfantul Ioan de La Salle, printr-o Liturghie solemna celebrata in capela Manastirii…