Stiri pe aceeasi tema

- Zi memorabila și mult așteptata de majoritatea copiilor care astazi se intorc in banci. Daca in anii precedenți, inainte de criza sanitara, emoțiile și bucuriile inceperii unui nou an școlar erau structurate altfel, in principal pe emoțiile bobocilor și bucuria revederii colegilor, astazi totul parca…

- In municipiul Constanta, la inceputul anului scolar mai multe unitati de invatamant se afla in reabilitare. Alta problema cu care se confrunta unii parinti o reprezinta faptul ca nu au reusit sa isi inscrie micutii la clasa pregatitoare. Reprezentantii Ministerelor Educatiei si Sanatatii au emis mai…

- Anda Adam este hotarata sa faca bani mulți, acum ca noua ei afacere a inflorit. Este vorba despre implicarea in afaceri imobiliare, industrie in care activeaza, se pare, inca dinainte de pandemie. Cum va face Anda Adam sute de mii de euro Artista este trup și suflet pe șantier, convinsa ca astfel va…

- Distantarea fizica, aerisirea incaperilor si purtarea mastii de protectie la interior sunt obligatorii, potrivit ordin comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei. Responsabila de la sanatate, Ioana Mihaila, a recomandat folosirea mastilor sanitare, dar pot fi acceptate si cele textile, cu conditia…

- Premierul Florin Citu a afirmat, la videoconferinta de marti cu prefectii la Palatul Victoria, ca prioritatea zero la inceperea anului scolar 2021-2022 este siguranta elevilor si in context de pandemie anul scolar sa ramana cu prezenta fizica. El a cerut si o verificare a tuturor cladirilor in care…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Antrenorul Adrian Radulescu, omul din spatele performantelor inotatorului David Popovici, a declarat intr-un interviu pentru AGERPRES ca elevul sau si-a indeplinit obiectivele fixate si ca nu va grabi lucrurile in dezvoltarea lui sportiva. La…

- Romanian swimmers David Popovici and Robert Glinta on Sunday qualified for the semifinals of the Men's 200m Freestyle and Men's 50m Backstroke events in the Tokyo Olympic Games. David Popovici (16 years of age) qualified for the Men's 200m Freestyle with the fourth time, 1:45.32, after he…

- Consiliul Local Pitesti a votat miercuri, in unanimitate, pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare pitesteanului Robert Glinta - primul inotator roman campion european, intr-o proba masculina. Primarul anuntase anterior ca Municipalitatea isi va spala greseala fata de sportiv.