Clopotele din toate bisericile Maramureșului vor bate azi, la amiază Incepand de astazi, clopotele bisericilor și manastirilor ortodoxe din toata țara vor bate zilnic marcand miezul zilei. Este o masura dispusa in contextul actual și se aplica in toata patriarhia. „Intrucat situația de urgența instituita pe intreg teritoriul Romaniei presupune restricționarea unor drepturi și libertați ale cetațenilor, iar izolarea produce tristețe, singuratate și senzația de […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

