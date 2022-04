Stiri pe aceeasi tema

- LA$$A face echipa cu Isabel Usher pentru single-ul „5 Dollars”. Este a doua piesa lansata anul acesta, dupa melodia „Bijpakken”, aparuta tot in aceasta luna. Melodia incepe cu elemente de producție atmosferice, oferind cu ușurința o ambianța trippy. Vocea lui Usher intra apoi in atmosfera piesei, care…

- Daca aveai nevoie de curaj ca sa incepi sa iubești din nou, Hot Pixels te provoaca. Artistul lanseaza vineri, 25 februarie, „Always Ready For Love“, o piesa deep house, ca un indemn pentru un nou inceput, capabila sa iți schimbe imediat starea de spirit. „It’s all emotion but I’m ready for love”… Tu…

- Vestita formație din R. Moldova The Motans a scos o noua melodie. Trupa le aduce fanilor in dar o piesa plina de emoție. "Toate Drumurile" vorbește despre cel mai frumos și complex sentiment - dragostea. Muzica și versurile aparțin solistului trupei, Denis Roabeș, dar și ale lui Sebastian Barac, Alex…

- ”Lonely” este piesa lansata de MAO, o tanara de doar 16 ani din Galați, care, in urma unei preselecții care a fost organizata de catre Sonus Records și Music City, a fost admisa in cadrul programului Start Up. Muzica este compusa de AVA, versurile sunt scrise de MAO, orchestrația a fost asigurata de…

- I-a dedicat in totalitate o piesa, fara ca el sa știe. Prima Dragoste lanseaza joi, 27 ianuarie, versiunea acustica a piesei „ Din partea ta”. Filmata intr-un decor de poveste, la MARe (Muzeul de Arta Recenta din București), artista iși canta durerea din suflet in stilul specific. „ Cand am scris piesa…

- Alin Dragan incheie saptamana intr-un mood deep house și lanseaza vineri, 21 ianuarie, „ Prove Them Wrong“, o piesa care te va face sa visezi cu ochii deschiși și te va duce cu gandul la vara. Versurile profunde se imbina perfect cu ritmul, rezultatul fiind pe masura așteptarilor fanilor. Artistul,…

- Szabo Csongor-Zsolt, tobarul formației JazzyBIT a lansat o piesa inclusa in cel de-al treilea album al trupei, melodia avand parte de un videoclip „Drum Cam“ filmat in studioul SuperSize Recording din Budapesta și la Filarmonica din Arad. „Piesa ”Gravity” are o importanța aparte pentru mine. Cred ca…

- Dupa o serie de lansari care le-a avut inclusiv featuring-ul recent cu Cristian Porcari care au inregistrat mai mult de 200k vizualizari la piesa “O straina”, Elegvnce incepe anul cu un videoclip și piesa neobișnuita pentru industria moldava de muzica dar care se pare sa aiba succes datorita calitații…