CLM a aprobat documentatia de reabilitare. Vor fi eliminate aproape toate alveolele existente pentru parcari de pe bulevardul Mamaia

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Fritz promite trei parcari mari in Timișoara. Le-a și trecut in bugetul pe anul 2021, dar doar cu documentația, pentru care au fost alocați 370.000 de lei. Numai in cazul unei parcari sunt trecuți bani și pentru proiectul tehnic, așa ca este greu de spus cand vor fi și construite cele…

- Avand in vedere obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice in cladiri rezidențiale", Primaria orașului Luduș a depus la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru in luna martie 2019, documentele finale privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții amintit. „Documentația…

- Parlamentul a adoptat cu 357 de voturi pentru, niciun vot împotriva inițiativa legislativa de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari. Cei 30 de parlamentari UDMR s-au abținut în momentul votului. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

- „Eu am spus ca trebuie sa vedem – si asta a fost decizia coalitiei – toate sporurile, fiindca in acest moment, dintre colegii mei, nimeni n-a stiut cate sporuri exista. Am spus sa vina ministrul Muncii, doamna Turcan, cu o analiza extrem de serioasa si extrem de precisa exact intr-o luna de zile si,…

- Una dintre cele mai importante cladiri de patrimoniu din zona zero a Timișoarei, Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, trece in prezent prin cel mai important proiect de reabilitare. Finanțat cu bani europeni, proiectul este in curs de realizare și ar urma sa fie finalizat la finalul acestui an. Lucrarile…

- Guvernul pregatește adoptarea unei ordonanțe de urgența prin care vor fi eliminate o serie de sporuri, subvenții și indemnizații acordate angajaților din sectorul bugetar. Astfel, ar urma sa fie eliminate...

- CJ Constanta verifica documentatia tehnico economica aferenta obiectivului de investitie "Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta"Consiliul Judetean Constanta organizeaza o consultare a pietei pentru stabilirea pretului pentru servicii de verificare tehnica a documentatiei…

- Primaria Municipiului Sebes scoate la licitație proiectarea obiectivului ”Reabilitare si revitalizare Parc Arini”, prin care in locația tradiționala de relaxare ar urma sa fie amenajate spații precum piste de biciclete, skatepark, amfiteatru, platforme belvedere, unele suspendate, pavilioane pentru…