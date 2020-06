Stiri pe aceeasi tema

- Pentru fiica lui Adrian Enache, viața de zi cu zi are numeroase semne de intrebare. Inca de cand a fost injunghiata de un barbat, in urma cu șase ani, Diana Enache a purtat un adevarat razboi pentru a reveni la normalitate. Aceasta normalitate, insa, este acum amenințata fix de agresor.

- Dupa o lunga perioada in care a stat departe de fiica ei, Veronica a putut in sfarșit sa mearga la Blagești, acolo unde s-a intalnit cu Maria, fetița sa și a lui Viorel. Intalnirea dintre cele doua a fost foarte emoționanta, iar Vulpița a izbucnit in lacrimi in momentul in care a vazut-o.

- Cu cateva zile inalte ca Italia sa isi ridice restrictiile in aproape toata tara, impuse inca din 10 martie pe fondul epidemiei de coronavirus, strazile din Venetia incep sa revina incet la viata. Nu sunt turisti in Venetia, zgomotul nu vine de la forfota vizitatorilor, ci de la aspiratoare si echipele…

- Dupa analizele effectuate, Moculescu a fost testat negațiv. Despre situația grea prin care a trecut Moculescu, fosta sa soție, Mariana, nu a reacționat in niciun fel, ba chiar am putea spune ca a fost indiferenta la starea artistului. Singurul mesaj pe care l-a transmis, a fost unul de multumire, catre…

- Tariceanu a adresat un mesaj special antreprenorilor romani, conducatorilor de societati comerciale si membrilor din consiliile de administratie. „Se implinesc in curand 3 luni de cand economia mondiala s-a oprit brusc, cum nu a mai facut-o niciodata, de parca pamantul s-a oprit in loc. Aceste luni,…

- Fiica lui Adi Minune a vorbit pentru prima data despre cel mai greu moment din viața ei. Karmen le-a dezvaluit fanilor cum a decurs, de fapt, nașterea fetiței sale, Sofia. Nimeni nu a știut ce s-a intamplat in ziua aceea.„In ziua in care trebuia sa nasc, pe 1 august 2019, m-am trezit tarziu… pe la 1-2.…

- Sa achiziționezi painea din magazine nu mai este la fel de accesibil și convenabil in acest moment. O varianta avantajoasa ar fi sa o prepari chiar tu acasa. In acest fel, va fi mereu proaspata, tu te vei bucura de placerea de a o pregati, iar rezultatul final va fi unul delicios. Painea este alimentul…

- Viața lui Andrei Constantinescu, din Deva, Hunedoara, este o lupta continua pentru supraviețuire. Ani de-a randul, copilașul s-a așezat cu incrancenare in fața destinului nedrept și a reușit sa invinga cancerul! Acum, stihia bolii ii da iar tarcoale și, pentru a putea fi salvat din ghearele necruțatoarei…