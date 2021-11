Stiri pe aceeasi tema

- Trei clipuri video realizate de Alexandru Rafila și Sorin Cimpeanu au fost date publicitații, pentru parinții și cadrele didactice care trebuie sa foloseasca, incepand de joi, testele de saliva pentru elevi. In cele trei clipuri care conțin ghidul de utilizare, pregatirea unui test și o demonstrație…

- Ministrii Sanatatii si Educatiei, Alexandru Rafila si Sorin Cimpeanu, au realizat un ghid video, compus din trei clipuri, despre modul de utilizare a testelor de saliva pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2 la copii.

- Ministrii Sanatatii si Educatiei, Alexandru Rafila si Sorin Cimpeanu, au realizat o serie de clipuri despre modul de utilizare a testelor de saliva pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2 la copii. In primul clip, postat pe Facebook , ministrul Sanatatii, dr. Alexandru Rafila, explica in detaliu…

- Testele de depistare a infecției cu Covid pe baza de saliva vor ajunge in școli la jumatatea saptamanii viitoare, deși ele erau așteptate la finalul acestei saptamani, a anunțat miercuri Sorin Cimpeanu, potrivit Hotnews. Intre timp, Ministerul Sanatații și cel al Educației nu au ajuns la o ințelegere…

- Ministerul Educatiei a solicitat Ministerului Sanatatii sa explice in mod clar felul in care se vor face testele rapide antigen din saliva pentru diagnosticarea infectiei cu COVID-19 la elevi, a informat instituția condusa de ministrul Sorin Cimpeanu intr-un comunicat. Concret, ministerul Educatiei…

- Testele de saliva pentru elevi vor ajunge in școli incepand cu 21 noiembrie, a anunțat in urma cu cateva zile ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Andrei Baciu, secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatații, a vorbit joi, la Digi24, despre modalitatea in care vor fi testați elevii in cadrul școlilor.…

- Elevii, preșcolarii, profesorii, invațatorii și angajații din școli, inclusiv personalul nedidactic, vor face teste de saliva de doua ori pe saptamana, a explicat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Acesta a anunțat cand vor ajunge aceste teste in școli. Sorin Cimpeanu a declarat ca testele folosite…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a facut astazi, noi precizari cu privire la testarea elevilor in școli, dar și a personalului. Testele sunt gratuite și vor fi efectuate chiar și de catre personalul fiecarei instituții de invațamant. ”In fiecare zi tinem legatura cu cei care au organizat achizitia…