Clipul anului? Cele mai influente femei apar in noul clip Maroon 5!

- Au castigat 3 premii GRAMMY si au cucerit topurile internationale insa nu se opresc aici. Cei de la Maroon 5 lanseaza noul lor single – Girls Like You – in colaborare cu nimeni alta decat Cardi B. Videoclipul piesei i-a adus impreuna din nou pe cei de la Maroon 5 cu regizorul David Dobkin, cel care…

- Premiile Bilboard 2018 au avut loc aseara la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas. Gala a fost prezentata de Kelly Clarkson și i-a avut ca performeri pe John Legend, Jennifer Lopez, Khalid, Pharrell, Camila Cabello, and Janet Jackson. Cat despre premii, Kendrick Lamar, Ed Sheeran și Bruno Mars au adunat…

- Cunoscut pentru single-ul ”Trumpets”, care a depașit 20 de milioane de vizualizari pe Youtube, DJ TZepesh lanseaza astazi remix-ul oficial pentru piesa ”Get Wet” – Fly Project. DJ TZepesh a cucerit Internetul cu piesele ”Trumpets”, ”Saxophone”, amandoua populare in țari precum Albania, Turcia, cat și…

- Rita Ora e chiar ofensata ca vedetele nu ințeleg ca piesa a fost creata pentru a ilustra “calatoria personala” a artistei. “Am avut relații romantice și cu femei, și cu barbați de-a lungul vieții mele și asta e calatoria mea personala”, a declarat Rita Ora luni. Piesa compusa in colaborare cu Cardi…

- Cea mai așteptata gala din an, Oscarul modei, a avut loc luni seara la Metropolitan Museum of Art din New York, ocazie cu care vedetele s-au intercut pe ele in alegerea ținutelor. Dress code-ul a fost unul inediat anul acesta, divele fiind puse la mare incercare in alegerea outfiturilor potrivite –…

- Celebra artista a fost invitata, recent, in emisiunea lui Ellen DeGeneres pentru a vorbi despre noul show in cadrul caruia va fi jurat. Și, dat fiind specificul show-ului, J.Lo a pus in scena o mica demonstrație dansanta, care, insa, i-a dezvaluit secretul aparițiilor fara cusur. Arata perfect la 48…