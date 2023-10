Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta a dezvaluit motivele ingrozitoare din spatele tragicului incendiu care a avut loc la o nunta din Irak, in care și-au pierdut viața cel puțin 100 de persoane. La eveniment au participat peste 900 de oameni, iar rezultatele investigației au adus in lumina cauzele și circumstanțele care au dus…

- Mirii din Irak, a caror nunta s-a incheiat cu o tragedie dupa ce 100 de invitați le-au murit intr-un incendiu au declarat pentru Sky News ca sunt șocați de cele intamplate și ca nu mai pot sta in comunitatea marcata de acest dezastru. 15 rude ale mirelui au murit atunci, in timp ce mireasa a pierdut…

- Mirii a caror nunta s-a incheiat cu o tragedie dupa ce 100 de invitați le-au murit intr-un incendiu in aceasta saptamana au declarat pentru Sky News ca sunt șocați de cele intamplate și ca nu mai pot sta in comunitatea marcata de acest dezastru. 15 rude ale mirelui au murit atunci, in timp ce mireasa…

- Flacarile au izbucnit, aseara, in jurul orei 23:00 si s-au extins cu rapiditate, alimentate de elementele de decor si panourile prefabricate foarte inflamabile care tapetau peretii si tavanul, si care nu respectau normele de siguranta.

- In urma unei tragedii cutremuratoare petrecute in Arad, un barbat in varsta de 55 de ani, presupusul amant impușcat de un soț gelos in parcarea unui magazin, se afla in moarte cerebrala. In cursul nopții de luni spre marți, cu acordul familiei, medicii i-au prelevat organele pentru a ajuta la salvarea…

- Daca la inceputul lunii august Oana Moșneagu i-a spus "DA!" lui Vlad Gherman, atunci cand actorul a decis sa o ceara pe iubita lui in casatorie, in fața zecilor de persoane care au asistat la piesa de teatru pe care jucau, acum, aceștia au facut și dezvaluiri prețioase despre marele eveniment de nunta.…

- Tot mai multe masuri fiscale sunt in discuție la acest moment. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) ar putea controla banii de la nunta deoarece sunt tot mai mulți cetațeni care nu declara corect veniturile primite și ocolesc in acest fel plata taxelor catre bugetul statului.

- Este o zi importanta pentru Maria Constantin și Robert Stoica. Dupa ce s-au casatorit civil și religios pe 25 iulie, cei doi sarbatoresc așa cum se cuvine marele eveniment. Pregatirile sunt in toi, iar noi avem și primele imagini de la locația exclusivista unde se va ține petrecerea.