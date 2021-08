Corespondentul CNN la Kabul, Clarissa Ward, a fost agresata miercuri de luptatorii talibani in timp ce relata de pe strazile din capitala Afganistanului. Ward se afla pe teren in Afganistan de la caderea Kabulului, ceea ce a consfintit preluarea controlului asupra Afganistanului de catre talibani. Miercuri, lucrurile aproape ca au scapat de sub control pentru ea si producatorul ei, Brent Swails. Ward sustine ca a fost strigata de luptatori talibani agitati care i-au cerut sa-si acopere fata. Producatorul ei aproape ca a fost lovit cu pistolul in timpul incidentului, a spus ea. In timpul unei transmisiuni…