- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza: In capitala se inregistreaza ceața densa, respectiv vizibilitatea este redusa. CONDUCEȚI CU ATENȚIE SPORITA !!!La intersecția strazilor: V.Lupu – C.Stere, este inregistrat accident rutier, se circula cu dificultate.

- O macara s-a rasturnat luni pe santierul Podului Ciurel din Capitala. Potrivit informatiilor disponibile la acest moment, incidentul nu s-a soldat cu victime.Primaria Capitalei nu are informatii despre incidentul de pe santier, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Accident grav pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei. Un pieton a fost tamponat de o mașina. Nu se știe care este starea victimei.Un martor ocular a scris despre aceasta pe Facdebook."Poltava, langa Alba Iulia, pieton tamponat.

- Mașina creatorului de moda Catalin Botezatu a fost implicata miercuri intr-un accident care a avut loc in zona Barbu Vacarescu din Capitala, anunța Mediafax.Mașina lui Catalin Botezatu a lovit mai multe autoturisme dupa ce sistemul de franare s-a declanșat automat, blocand roțile autovehiculului."A…

- Incident șocant in Capitala! Un accident rutier, in care a fost implicata și una dintre mașinile lui Catalin Botezatu, a avut loc in urma cu puțin timp. Au fost facute publice și imagini de pe urma incidentului. Se poate observa faptul ca autoturismul a fost serios avariat. Unul dintre…

- Accident grav pe strada Ion Creanga din Capitala, in apropierea Universitații Pedagogice de Stat. Cel puțin doua mașini au fost avariate. Imaginile au fost trimise redacției noastre de catre un martor. Deocamdata nu se cunoaște daca sunt victime. Revenim cu detalii.

- Accident grav, cu cateva momente in urma, la intersecția strazilor Vadul lui Voda cu Uzinelor. Un tir s-a ciocnit cu un automobil.Imaginile au fost incarcate pe Facebook de catre un martor ocular.

- Leo de la Strehaia a mers de urgența azi la Spitalul Fundeni din Capitala, iar in urma analizelor amanunțite facute de specialiști, el a primit un diagnostic crunt! A facut al doilea accident vascular in nici doua luni. Potrivit unor surse din anturajul sau, doctorii au decis sa-l interneze imediat…