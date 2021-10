Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a fost testata pozitiv cu COVID-19, iar vedeta va trebui sa stea in izolare la domiciliu in urmatoarea perioada. Prezentatoarea de la Antena Stars a fost inlocuita in emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii” de Paula Chirila. Schimbare la Antena Stars, dupa ce Gabriela Cristea a fost…

- Adela Popescu a trecut prin clipe de cumpana! Vedeta abia aștepta sa se bucure de cateva zile de relaxare la Roma, dar visul ei s-a naruit cand aeronava in care se afla a aterizat de urgența. Aceasta le-a povestit totul fanilor sai. Vacanța Adelei Popescu, compromisa. Ce s-a intamplat in timp ce se…

- Calvarul din sectiile Covid ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Craiova creste in dimensiuni pe zi ce trece. Reprezentantii unitatii medicale fac eforturi supraomenesti pentru a putea ingriji toti pacientii cu necesar de oxigen, capacitatea fiind de mult depasita. Conducerea a recurs…

- O pacienta de 78 de ani, din județul Gorj, a ajuns sa fie plimbata de mai multe ori intre spitale. Batrana se simțea rau, fiind suspecta de Covid. Apelul la Ambulanța s-a facut in jurul orei 5:00 dimineața, iar prima data pacienta a fost adusa la Spitalul de Urgența din Targu Jiu, Secția UPU.Echipajul…

- Managerul Spitalului Județean din Sf. Gheorghe, județul Covasna, Andras Nagy Robert, a facut miercuri, 1 septembrie, un apel catre cetateni sa se prezinte la medic inca de la primele simptome ale bolii. El afirma, potrivit Agerpres , ca multi pacienti cu COVID-19, dar si cu alte boli, amana sa apeleze…

- Gabriela Cristea a ținut telespectatorii cu sufletul la gura in ediția patru a show-ului Splash! Vedete la apa. Dupa momentul sau din cadrul emisiunii, Tavi Clonda i-a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele sociale.